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  3. Дубинский Сергей Викторович
Дубинский Сергей Викторович
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Дубинский Сергей Викторович

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1400 р
0 отзывов

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