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  3. Дубова Екатерина Анатольевна
Дубова Екатерина Анатольевна
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Дубова Екатерина Анатольевна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское базовое медицинское училище по специальности “Сестринское дело”
  • Дальневосточная Хабаровская академия физической культуры “Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Курсы повышения квалификации
  • Дополнительное образование в школе детского массажа и реабилитации БебиХелс “Физическая терапия при распространённых ортопатологиях у детей”
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1400 р
Массажист
1400 р
Вторичный приём детей
Врач ЛФК
1600 р
Массажист
1600 р
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