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Дубова Екатерина Анатольевна
6.0
0
Дубова Екатерина Анатольевна
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровское базовое медицинское училище по специальности “Сестринское дело”
Дальневосточная Хабаровская академия физической культуры “Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Курсы повышения квалификации
Дополнительное образование в школе детского массажа и реабилитации БебиХелс “Физическая терапия при распространённых ортопатологиях у детей”
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
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1400 р
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