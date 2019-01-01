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Дуденкова Ксения Вячеславовна
Дуденкова Ксения Вячеславовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 2019 г.
Стоматология детская .Ординатура.2021 г.
Курсы повышения квалификации
«Анатомический Build-up. Восстановление разрушенных зубов» 2021 г.
«Диагностика и прогноз. Инструменты и обтурация. Анатомическая реставрация. Жевательная группа» 2021 г.
«Анатомия реставрации. Жевательная группа» 2022 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2
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