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Дуденкова Ксения Вячеславовна

Дуденкова Ксения Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 2019 г.
  • Стоматология детская .Ординатура.2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Анатомический Build-up. Восстановление разрушенных зубов» 2021 г.
  • «Диагностика и прогноз. Инструменты и обтурация. Анатомическая реставрация. Жевательная группа» 2021 г.
  • «Анатомия реставрации. Жевательная группа» 2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • «Дентал Клаб», г. Липецк 2018 — 2019 Ассистент стоматолога
  • 2019 — 2019 Гигиенист стоматологический
  • «Магия Улыбки», г. Воронеж 2019 — 2021 Врач-стоматолог
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Адреса и стоимость приёма
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Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2

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