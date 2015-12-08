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  3. Дудкин Александр Сергеевич
Дудкин Александр Сергеевич
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Дудкин Александр Сергеевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Волгоградский государственный медицинский университет, специализация "Стоматология", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология терапевтическая", 2018 г. окончания.
  • Сертификат по специальности «Стоматология хирургическая», действительный с 08.12.2015 г. - 08.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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