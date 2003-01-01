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  3. Дудкина Оксана Анатольевна
Дудкина Оксана Анатольевна
6.3
1

Дудкина Оксана Анатольевна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • СГМУ, лечебное дело, 2003 г. окончания
  • СГМУ, Интернатура, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

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