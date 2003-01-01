Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дудкина Оксана Анатольевна
6.3
1
Дудкина Оксана Анатольевна
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
СГМУ, лечебное дело, 2003 г. окончания
СГМУ, Интернатура, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кургузова
Елена Кондратьевна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Соколов
Михаил Валерьевич
Кардиолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Гарбузова
Ольга Григорьевна
Кардиолог
,
Нефролог
,
Терапевт
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...