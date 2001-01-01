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Дудник Сергей Павлович
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Дудник Сергей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Анастезиология и реаниматология", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Санитар реанимационно-анестезиологического отделения, Краевая больница №2 департамента здравоохранения Хабаровского края, 2000 г. - 2001 г.
  • Медицинская сестра палатная анестезиолого-реанимационного отделения, Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ДВЖД, 2001 г. - 2004 г.
  • Врач-дежурант анестезиолога-реаниматолога, Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ДВЖД, 2004 г. - 2005 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1350 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1150 р
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