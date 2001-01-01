Дудник Сергей Павлович
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: анестезия у больных высокой категории риска; интенсивная терапия тяжелой гнойно-септической патологии; анестезия и интенсивная терапия в акушерстве.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1350 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1150 р
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