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Дуплинская Инна Викторовна

Дуплинская Инна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • Алтайский государственный медицинский университет. "Лечебное дело", 2016 г.
  • Интернатура по "Офтальмологии", ФГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профпатология, 2019 г.
  • Воспалительные заболевания глаз, 2019
  • Профилактические медицинские осмотры, 2022 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
2000 р

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