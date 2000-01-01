Дуплинская Инна Викторовна

Принимает взрослых и детей. Занимается диагностикой и лечением косоглазия, амблиопии, коррекцией астигматизма в зависимости от возраста. Ведение пациентов с прогрессирующей миопией. Подбор очковой коррекции любой сложности. Использование плеопто-ортоптических и физиотерапевтических методов лечения.



Диагностика и лечение заболеваний:



сетчатки, хрусталика, переднего отрезка глаза, в т.ч. кератитов, склеритов, невритов, увеитов, конъюнктивитов различной этиологии;

аметротропий (миопии, астигматизма, гиперметропии);

Глаукомы;

Катаракты;

Патологии сетчатки на фоне общесоматических заболеваний (диабетическая, гипертоническая ангиоретинопатия и т.д.);

Практические навыки: биомикроскопия переднего отрезка глаза, гониоскопия, осмотр сетчатки с линзой Гольдмана, тонометрия, периметрия (компьютерная), подбор очков и контактных линз.