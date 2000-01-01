Дуплинская Инна Викторовна
Стаж 8 лет
Принимает взрослых и детей. Занимается диагностикой и лечением косоглазия, амблиопии, коррекцией астигматизма в зависимости от возраста. Ведение пациентов с прогрессирующей миопией. Подбор очковой коррекции любой сложности. Использование плеопто-ортоптических и физиотерапевтических методов лечения.
Диагностика и лечение заболеваний:
сетчатки, хрусталика, переднего отрезка глаза, в т.ч. кератитов, склеритов, невритов, увеитов, конъюнктивитов различной этиологии;
аметротропий (миопии, астигматизма, гиперметропии);
Глаукомы;
Катаракты;
Патологии сетчатки на фоне общесоматических заболеваний (диабетическая, гипертоническая ангиоретинопатия и т.д.);
Практические навыки: биомикроскопия переднего отрезка глаза, гониоскопия, осмотр сетчатки с линзой Гольдмана, тонометрия, периметрия (компьютерная), подбор очков и контактных линз.
Диагностика и лечение заболеваний:
сетчатки, хрусталика, переднего отрезка глаза, в т.ч. кератитов, склеритов, невритов, увеитов, конъюнктивитов различной этиологии;
аметротропий (миопии, астигматизма, гиперметропии);
Глаукомы;
Катаракты;
Патологии сетчатки на фоне общесоматических заболеваний (диабетическая, гипертоническая ангиоретинопатия и т.д.);
Практические навыки: биомикроскопия переднего отрезка глаза, гониоскопия, осмотр сетчатки с линзой Гольдмана, тонометрия, периметрия (компьютерная), подбор очков и контактных линз.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
2000 р