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  3. Дяталан Джемма Александровна
Дяталан Джемма Александровна
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Дяталан Джемма Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог районного муниципально учреждения "Районная больница N 1" с. Богородское
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Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Карла Маркса, 158Б
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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