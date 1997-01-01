Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дятлова Елена Валентиновна
6.6
6
Дятлова Елена Валентиновна
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Осмотры, выдача справок, консультации.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", 1997-1998 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", на базе Института охраны материнства и детства СО РАМН, г. Хабаровск, 1998-2000 гг.
Курсы повышения квалификации
Первая квалификационная категория по специальности "Педиатрия" присвоена в 2007 г.
ИПКСЗ, Вакцинопрофилактика, 2014 г.
ИПКСЗ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, Институт охраны материнства и детства СО РАМН в г. Хабаровске, 1999-2015 гг.
Врач-педиатр, поликлинический прием в МЦ "Азбука здоровья", г. Хабаровск, 2015 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
800 р
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гагина
Вера Михайловна
Педиатр
6.3
2
Записаться
Сверщкова
Ирина Александровна
Дерматолог
,
Педиатр
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Горбачёв
Александр Владимирович
Педиатр
,
Врач ЛФК
,
Бобат терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...