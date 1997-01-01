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  3. Дятлова Елена Валентиновна
Дятлова Елена Валентиновна
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Дятлова Елена Валентиновна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", 1997-1998 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", на базе Института охраны материнства и детства СО РАМН, г. Хабаровск, 1998-2000 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первая квалификационная категория по специальности "Педиатрия" присвоена в 2007 г.
  • ИПКСЗ, Вакцинопрофилактика, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза временной нетрудоспособности, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, Институт охраны материнства и детства СО РАМН в г. Хабаровске, 1999-2015 гг.
  • Врач-педиатр, поликлинический прием в МЦ "Азбука здоровья", г. Хабаровск, 2015 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
800 р
6 отзывов

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