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Дыбова Анастасия Валентиновна
6.0
0
Дыбова Анастасия Валентиновна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
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