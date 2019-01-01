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Дьяченко Илья Алексеевич
Дьяченко Илья Алексеевич
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Педиатрия", 2019 г. окончания
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ординатура по специальности "Неврология", 2021 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1950 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
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