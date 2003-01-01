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Ефимов Алексей Васильевич
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Ефимов Алексей Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2015 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2011 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Трансфузиология, 2016 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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