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Ефимов Станислав Дмитриевич
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Ефимов Станислав Дмитриевич
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Диплом 102724 № 6028077 от 29.06.2021г. квалификация «Врач - стоматолог» по специальности «Стоматология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 81А
0 отзывов
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