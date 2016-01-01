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  3. Ефременко Татьяна Сергеевна
Ефременко Татьяна Сергеевна
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Ефременко Татьяна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология общей практики", 2016 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Стоматология терапевтическая" № 0127241489377, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

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