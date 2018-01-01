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  3. Ефросинина Дарья Павловна
Ефросинина Дарья Павловна
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Ефросинина Дарья Павловна

Терапевт
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2018 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Терапия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
0 отзывов

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