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Егоров Виктор Викторович
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Егоров Виктор Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология", 1979 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
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