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  3. Екимова Любовь Николаевна
Екимова Любовь Николаевна
6.0
0

Екимова Любовь Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
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