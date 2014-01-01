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Елизарова Татьяна Геннадьевна
6.0
0
Елизарова Татьяна Геннадьевна
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
БГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. - 1990 г.
Интернатура, 1990 г. - 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт участковый, Хорская Районная больница, 1990 г. - 2014 г.
Врач - терапевт участковый, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2014 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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