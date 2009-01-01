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  3. Ёлкина Валерия Сергеевна
Ёлкина Валерия Сергеевна
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Ёлкина Валерия Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, специализация "СТоматология", 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Стоматология ортопедическая , Хабаровск, 2012 г.
  • Стоматология общей практики, Хабаровск, 2015 г.
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
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