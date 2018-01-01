Емельянова Юлия Олеговна
Стаж 6 лет
Оказание медицинской помощи по профилю гастроэнтерология в соответствии с существующими правовыми актами и законодательством.
Ведение гастроэнтерологического приема, медицинской документации.
Диагностика, лечение заболеваний согласно федеральным клиническим рекомендациям.
Умение работать в команде профессионалов с привлечением смежных специалистов для достижения высоких результатов при комплексном подходе в лечении различных патологий гастроэнтерологического профиля.
Ведение гастроэнтерологического приема, медицинской документации.
Диагностика, лечение заболеваний согласно федеральным клиническим рекомендациям.
Умение работать в команде профессионалов с привлечением смежных специалистов для достижения высоких результатов при комплексном подходе в лечении различных патологий гастроэнтерологического профиля.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу