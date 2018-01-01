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Емельянова Юлия Олеговна

Емельянова Юлия Олеговна

Гастроэнтеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Вакцинопрофилактика», 2022 г.
  • «Базовые основы геронтологии (возраст ассоциированные состояния). Терапия антистарения», 2023 г.
  • «Лечение осложнений противоопухолевой терапии у пациентов онкологического профиля», 2024 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская Клиническая поликлиника 3 2021 — н. в. Врач-терапевт
  • Клиника «Академия здоровья» на ул.П.Морозова 2023 — н. в. Врач-гастроэнтеролог
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2200 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу

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