Емельянова Юлия Олеговна

Оказание медицинской помощи по профилю гастроэнтерология в соответствии с существующими правовыми актами и законодательством.



Ведение гастроэнтерологического приема, медицинской документации.



Диагностика, лечение заболеваний согласно федеральным клиническим рекомендациям.



Умение работать в команде профессионалов с привлечением смежных специалистов для достижения высоких результатов при комплексном подходе в лечении различных патологий гастроэнтерологического профиля.