  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Епанешников Виктор Евгеньевич
Епанешников Виктор Евгеньевич

Епанешников Виктор Евгеньевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 3 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность "Стоматолог-ортопед". Год окончания 2021
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу

Похожие специалисты

Все врачи