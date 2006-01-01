Ерега Елена Петровна
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Заслуженный врач РФ.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Гематолог
2500 р
Онколог
2500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гематолог
По запросу
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Онколог
По запросу
Вторичный приём детей
Гематолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Консультация детей
Зав. отделением
По запросу
Загрузка комментариев...