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  3. Ерега Елена Петровна
Ерега Елена Петровна
6.4
3

Ерега Елена Петровна

Гематолог, Онколог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1981 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия", на базе ХОТКЗ, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Детская онкология, 2006 г.
  • ДВГМУ, Детская онкология, 2006 г.
  • ИПКСЗ, Гематология, 2008 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Гематолог
2500 р
Онколог
2500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гематолог
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Гематолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Онколог
По запросу
Вторичный приём детей
Гематолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Консультация детей
Зав. отделением
По запросу
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