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  3. Еременко Андрей Валентинович
Еременко Андрей Валентинович
6.9
3

Еременко Андрей Валентинович

Уролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2006 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности "урология", 2008 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "урология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности «урология», 2013 г.
  • Первичная специализация по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2013 г.
  • Первичная специализация по специальности "кардиология", 2013 г.
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