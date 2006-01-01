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Еременко Андрей Валентинович
6.9
3
Еременко Андрей Валентинович
Уролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2006 г. окончания.
Клиническая интернатура по специальности "урология", 2008 г. окончания.
Клиническая ординатура по специальности "урология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности «урология», 2013 г.
Первичная специализация по специальности «Ультразвуковая диагностика», 2013 г.
Первичная специализация по специальности "кардиология", 2013 г.
Повышение квалификации по специальности «онкология», 2015 г.
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3 отзыва
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