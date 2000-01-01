  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Еременко Игорь Сергеевич
Еременко Игорь Сергеевич
6.0
0

Еременко Игорь Сергеевич

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ХБУ ПКС, Медицинский массаж, 2000 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медуница
ул. Рабочий Городок, 4
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи