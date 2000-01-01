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Еременко Игорь Сергеевич
6.0
0
Еременко Игорь Сергеевич
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ХБУ ПКС, Медицинский массаж, 2000 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медуница
ул. Рабочий Городок, 4
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
0 отзывов
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