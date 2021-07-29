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  3. Ермаков Денис Александрович
Ермаков Денис Александрович
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Ермаков Денис Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
  • Интернатура в КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» по специальности «Стоматология», 2015-2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Стоматология общей практики», 2016г. Сертификат действует до 29.07.2021 г.
  • Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специальности «Стоматология хирургическая», 2016 г. Сертификат действует до 21.10.2021 г.
Участие в ассоциациях
  • Член стоматологической ассоциации России (СтАР).
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
3 отзыва

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