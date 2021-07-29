Ермаков Денис Александрович
Стаж 4 года
Профессиональные навыки:
Лечение кариеса постоянных зубов
Лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов
Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба
Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов
Реставрация зубов композитными материалами
Удаление всех групп зубов, включая ретенированные и дистопированные зубы
Выравнивание зубов элайнерами
Лечение кариеса постоянных зубов
Лечение осложненных форм кариеса постоянных зубов
Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба
Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов
Реставрация зубов композитными материалами
Удаление всех групп зубов, включая ретенированные и дистопированные зубы
Выравнивание зубов элайнерами
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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