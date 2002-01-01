Ерофеев Сергей Александрович
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Врач высшей квалификационной категории.
Окончил Благовещенский государственный медицинский
институт 1994 году «Терапия».
В 2002 году цикл усовершенствования по теме
«Рентгенология», г.Хабаровск, ФУВ ДГМУ.
В 2003-2012гг повышения квалификации в клиниках
г.Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга на темы
«Рентгенодиагностика заболеваний костно-суставной
системы», «Рентгенодиагностика онкологических
заболеваний», «Лучевая диагностика заболеваний молочной
железы и органов малого таза», «КТ в многопрофильной
клинике», “Компьютерная и магнитно-резонансная томография
с избранными вопросами рентгенологии»
Прошел трехмесячную стажировку по лучевой диагностике в
многопрофильной клинике Южной Кореи.
Направление деятельности: рентгенология, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.
Окончил Благовещенский государственный медицинский
институт 1994 году «Терапия».
В 2002 году цикл усовершенствования по теме
«Рентгенология», г.Хабаровск, ФУВ ДГМУ.
В 2003-2012гг повышения квалификации в клиниках
г.Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга на темы
«Рентгенодиагностика заболеваний костно-суставной
системы», «Рентгенодиагностика онкологических
заболеваний», «Лучевая диагностика заболеваний молочной
железы и органов малого таза», «КТ в многопрофильной
клинике», “Компьютерная и магнитно-резонансная томография
с избранными вопросами рентгенологии»
Прошел трехмесячную стажировку по лучевой диагностике в
многопрофильной клинике Южной Кореи.
Направление деятельности: рентгенология, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Рентгенолог
900 р
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