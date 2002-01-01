Ерофеев Сергей Александрович

Врач высшей квалификационной категории.

Окончил Благовещенский государственный медицинский

институт 1994 году «Терапия».

В 2002 году цикл усовершенствования по теме

«Рентгенология», г.Хабаровск, ФУВ ДГМУ.

В 2003-2012гг повышения квалификации в клиниках

г.Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга на темы

«Рентгенодиагностика заболеваний костно-суставной

системы», «Рентгенодиагностика онкологических

заболеваний», «Лучевая диагностика заболеваний молочной

железы и органов малого таза», «КТ в многопрофильной

клинике», “Компьютерная и магнитно-резонансная томография

с избранными вопросами рентгенологии»

Прошел трехмесячную стажировку по лучевой диагностике в

многопрофильной клинике Южной Кореи.

Направление деятельности: рентгенология, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.