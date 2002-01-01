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  3. Ерофеев Сергей Александрович
Ерофеев Сергей Александрович
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Ерофеев Сергей Александрович

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • 1994г. - Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело»
  • 1995г. - интернатура по специальности «Терапия», Благовещенский государственный медицинский институт
  • 2002г. - переподготовка по специальности «Рентгенология», ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • ЧЛЕН ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Рентгенолог
900 р
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