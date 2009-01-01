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  3. Ершова Евгения Халитовна
Ершова Евгения Халитовна
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Ершова Евгения Халитовна

Рентгенолог
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Рентгенология", 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • "Рентгенология" (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ), 2015 г.
  • "Нейрорадиология" (КТ и МРТ в неврологии), 2017 г.
  • Многократно стажировался в различных клиниках Европы и США
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Анатомия височной кости. Общество рентгенологов.
  • Гемангиомы в печени и позвонках. Общество рентгенологов.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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