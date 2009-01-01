Ершова Евгения Халитовна

ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
Ординатура по специальности "Рентгенология", 2009 - 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
"Рентгенология" (рентгенодиагностика, КТ, МРТ, ПЭТ), 2015 г.
"Нейрорадиология" (КТ и МРТ в неврологии), 2017 г.
Многократно стажировался в различных клиниках Европы и США
Сертификат участника II научно-практической конференции "Актуальные вопросы лучевой диагностики. Современное состояние лучевой диагностики в Приморском крае. Проблемы и пути их решения". г. Владивосток, 2016 г
Свидетельство участника учебного мероприятия XI Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов "Радиология", 2017 г.
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Участие в ассоциациях
Анатомия височной кости. Общество рентгенологов.
Гемангиомы в печени и позвонках. Общество рентгенологов.
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