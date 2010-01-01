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Ештокин Василий Александрович
6.0
0
Ештокин Василий Александрович
Стоматолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомэнергетик
кв-л Энергетик, 11
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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