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  3. Ештокин Василий Александрович
Ештокин Василий Александрович
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Ештокин Василий Александрович

Стоматолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомэнергетик
кв-л Энергетик, 11
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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