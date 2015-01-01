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Есипенко Андрей Михайлович
6.3
4
Есипенко Андрей Михайлович
Нейрохирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Интернатура на базе 4-ой Городской больницы по специальности "Детская хирургия", 1991 г.
Профессиональная переподготовка по "Нейрохирургии" на базе Новокузнецкого ГИДУВ, 1992 г.
Профессиональная переподготовка пор Нейрохирургии, Новокузнецкий ГИДУВ, 2015 г.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье, до 2021 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
4 отзыва
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