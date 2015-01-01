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  3. Есипенко Андрей Михайлович
Есипенко Андрей Михайлович
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Есипенко Андрей Михайлович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура на базе 4-ой Городской больницы по специальности "Детская хирургия", 1991 г.
  • Профессиональная переподготовка по "Нейрохирургии" на базе Новокузнецкого ГИДУВ, 1992 г.
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
4 отзыва

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