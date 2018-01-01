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  3. Евдокимова Роза Фаритовна
Евдокимова Роза Фаритовна
6.6
2

Евдокимова Роза Фаритовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ИркутскГосМедИнститут, Терапия, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Терапевт
По запросу
2 отзыва

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