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Евдокимова Роза Фаритовна
6.6
2
Евдокимова Роза Фаритовна
Ревматолог
,
Терапевт
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
ИркутскГосМедИнститут, Терапия, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Терапевт
По запросу
2 отзыва
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