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Евтушенко Анфиса Павловна
6.3
1
Евтушенко Анфиса Павловна
Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
Сертификат по специальности "Инфекционные болезни", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв
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