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Эйриш Борис Леонидович
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Эйриш Борис Леонидович

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества врачей ультразвуковой диагностики.
Опыт работы
  • Врач - УЗИ, НУЗ "ДКБ", 1989 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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