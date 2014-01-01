Эйриш Борис Леонидович
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: УЗИ органов брюшной полости, малого таза, поверхностных органов, пункции поверхностных органов и структур.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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