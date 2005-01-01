Эйриш Елена Ивановна

Сертификационная учеба на базе ИПКСЗ, "Актуальные вопросы иммунологических и молекулярно-биологических исследований", 2006 г.

"Иммуноферментный анализ в клиническо-диагностической лаборатории", Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, 2008 г.

Сертификационная учеба на базе Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени И.П.Павлова Росздрава: «Проточная цитометрия в клинической лабораторной диагностике», г.Санкт-Петербург, 2011 г.