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  3. Эйриш Елена Ивановна
Эйриш Елена Ивановна
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Эйриш Елена Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия".
  • Интернатура по специальности "Педиатрия".
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационная учеба на базе ИПКСЗ, "Актуальные вопросы иммунологических и молекулярно-биологических исследований", 2006 г.
  • "Иммуноферментный анализ в клиническо-диагностической лаборатории", Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, 2008 г.
  • Сертификационная учеба на базе Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени И.П.Павлова Росздрава: «Проточная цитометрия в клинической лабораторной диагностике», г.Санкт-Петербург, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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