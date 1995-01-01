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Федорченко Юрий Леонидович
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Федорченко Юрий Леонидович
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Автор 125 научных трудов, 2 патентов, 10 рационализаторских предложений.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
ХГМИ, Ординатура по специальности "Терапия", 1987 г.
ДВГМУ, Присвоено ученое звание доцента по кафедре "Факультативная терапия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2002г. - профессор кафедры "Факультативная терапия", ДВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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