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  3. Федорченко Юрий Леонидович
Федорченко Юрий Леонидович
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Федорченко Юрий Леонидович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специализации "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • ХГМИ, Ординатура по специальности "Терапия", 1987 г.
  • ДВГМУ, Присвоено ученое звание доцента по кафедре "Факультативная терапия", 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2002г. - профессор кафедры "Факультативная терапия", ДВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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