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  3. Федорова Елена Николаевна
Федорова Елена Николаевна
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Федорова Елена Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, НУЗ ДКБ, 1990 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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