Федорова Елена Николаевна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Направление: Клиническая лабораторная диагностика.
Достижения: 1998г. – Рац.предложение № 1783 "Способ осаждения
холодовых антител методом плазмофереза";
1998г. – патент на изобретение RU – 2123698-С1 "Способ
доклинического прогнозирования невынашивания
беременности";
4 печатные статьи.
Достижения: 1998г. – Рац.предложение № 1783 "Способ осаждения
холодовых антител методом плазмофереза";
1998г. – патент на изобретение RU – 2123698-С1 "Способ
доклинического прогнозирования невынашивания
беременности";
4 печатные статьи.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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