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Фесюн Кристина Михайловна
6.0
0
Фесюн Кристина Михайловна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
АМГУ, лечебный факультет,2017 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Офтальмология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
900 р
0 отзывов
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