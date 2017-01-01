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  3. Фесюн Кристина Михайловна
Фесюн Кристина Михайловна
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Фесюн Кристина Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • АМГУ, лечебный факультет,2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
900 р
0 отзывов

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