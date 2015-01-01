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Филичкина Рогнеда Андреевна
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0
Филичкина Рогнеда Андреевна
Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер - гинеколог, НУЗ ДКБ ОАО РЖД Поликлиника Хаб. 2, 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
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1100 р
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900 р
0 отзывов
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