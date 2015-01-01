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  3. Филичкина Рогнеда Андреевна
Филичкина Рогнеда Андреевна
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Филичкина Рогнеда Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер - гинеколог, НУЗ ДКБ ОАО РЖД Поликлиника Хаб. 2, 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
0 отзывов

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