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  3. Филиппов Семён Юрьевич
Филиппов Семён Юрьевич
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Филиппов Семён Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "Вопросы профпатологии, организации и проведения предварительных, периодических медицинских осмотров.", 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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