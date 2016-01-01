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Филиппова Дарья Александровна
6.0
0
Филиппова Дарья Александровна
Стоматолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
Интернатура "Стоматология общей практики", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог-хирург, КГБУЗ "Городская поликлиника № 8" МЗ Хабаровского края, 2016г. - 2016г.
Врач-стоматолог-хирург, НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2016г. - 2017г.
Врач-стоматолог-хирург, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1", 2017г. - 2018г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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