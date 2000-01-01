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Филонов Виталий Алексеевич
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Филонов Виталий Алексеевич
Кардиолог
Стаж 54 года / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1964 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Детская кардиология", ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1500 р
0 отзывов
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