Финогеева Анна Валерьевна

2008 г.ГОУ СПО «Хабаровский государственный медицинский колледж» «Медицинская сестра» 2013 г.
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет в «Сестринское дело», действующие сертификаты ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России. №127241750697 от 3.10.2018. «Стоматология профилактическая»
ГОУ ВПО ДВМГУ Минздравсоцразвития России № 4263100 от 23.07.2011 «Стоматология профилактическая»
Курсы повышения квалификации
«Современные концепции профилактики кариеса у детей и взрослых», 2020 г.
«Концепции гигиенического лечения. Пародонтольная терапия», 2019 г
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2020 г. «Нехирургическое лечение заболеваний пародонта»
2020 г. «Scaling Root planning. Лечение и профилактика переимплантита»
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