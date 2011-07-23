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  3. Финогеева Анна Валерьевна
Финогеева Анна Валерьевна
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Финогеева Анна Валерьевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2008 г.ГОУ СПО «Хабаровский государственный медицинский колледж» «Медицинская сестра» 2013 г.
  • ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет в «Сестринское дело», действующие сертификаты ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития России. №127241750697 от 3.10.2018. «Стоматология профилактическая»
  • ГОУ ВПО ДВМГУ Минздравсоцразвития России № 4263100 от 23.07.2011 «Стоматология профилактическая»
Курсы повышения квалификации
  • «Современные концепции профилактики кариеса у детей и взрослых», 2020 г.
  • «Концепции гигиенического лечения. Пародонтольная терапия», 2019 г
  • «Авторский подход к диагностике и лечению заболевание слизистой оболочки полости рта», 2019 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
900 р
Консультация детей
Стоматолог-гигиенист
900 р
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