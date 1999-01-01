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Фисько Александр Евгеньевич
6.0
0
Фисько Александр Евгеньевич
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Интернатура по специальности "Фтизиатрия", 1999 г.
Первичная специализация по анестезиологии, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт участковый, Лесозаводская ЦГБ, 1991-1995гг
Заведующий отделением экстренной и неотложной помощи, 368 ОКВ поликлиника, 1995-2005гг
Заведующий терапевтическим отделением, ГП№3 г Хабаровска, 2006-2008гг
Врач - терапевт участковый, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2010 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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