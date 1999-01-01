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  3. Фисько Александр Евгеньевич
Фисько Александр Евгеньевич
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Фисько Александр Евгеньевич

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Фтизиатрия", 1999 г.
  • Первичная специализация по анестезиологии, 1999 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт участковый, Лесозаводская ЦГБ, 1991-1995гг
  • Заведующий отделением экстренной и неотложной помощи, 368 ОКВ поликлиника, 1995-2005гг
  • Заведующий терапевтическим отделением, ГП№3 г Хабаровска, 2006-2008гг
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

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