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  3. Фокина Яна Николаевна
Фокина Яна Николаевна
6.0
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Фокина Яна Николаевна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0727180186227 по октябрь 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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