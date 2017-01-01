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Фоменко Юлия Павловна

Фоменко Юлия Павловна

Эндокринолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Лечебное дело", 2017 г. окончания
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Ординатура по специальности "Эндокринология", 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р

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