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Фоменко Юлия Павловна
Фоменко Юлия Павловна
Эндокринолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Лечебное дело", 2017 г. окончания
Дальневосточный государственный медицинский университет, Ординатура по специальности "Эндокринология", 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
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