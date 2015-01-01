Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Форманчук Юлия Евгеньевна
6.0
0
Форманчук Юлия Евгеньевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 3 года
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2015 г.
ИПКСЗ, интернатура по дерматовенерологии, 2017 г.
ИПКСЗ, первичная подготовка по косметологии, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
«Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2020 г.
ИПиПКСЗ, г. Новосибирск «Трихология», 2020 г.
ИПКСЗ, г.Новосибирск, «Косметология в практике врача косметолога», 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сверщкова
Ирина Александровна
Дерматолог
,
Педиатр
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Сапунцова
Светлана Геннадьевна
Дерматовенеролог
6.2
0
Записаться
Кадынцев
Александр Михайлович
Косметолог (дерматолог-косметолог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...