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  3. Форманчук Юлия Евгеньевна
Форманчук Юлия Евгеньевна
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Форманчук Юлия Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2015 г.
  • ИПКСЗ, интернатура по дерматовенерологии, 2017 г.
  • ИПКСЗ, первичная подготовка по косметологии, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2020 г.
  • ИПиПКСЗ, г. Новосибирск «Трихология», 2020 г.
  • ИПКСЗ, г.Новосибирск, «Косметология в практике врача косметолога», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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