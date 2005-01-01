Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Фортуна Елена Викторовна
6.0
0
Фортуна Елена Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский колледж, Лабораторная диагностика, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2011 г.
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Саликова
Татьяна Фёдоровна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Малявина
Ольга Моисеевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Стеценко
Ольга Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Трансфузиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...