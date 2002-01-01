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Фролова Марина Ивановна
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Фролова Марина Ивановна

Терапевт
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, Факультет "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по Терапии, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по терапии 1992, 2002, 2007, 2012, 2018 годах.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, медсанчасть Восток-уголь г. Черемхово Иркутской области, 1980-1981 г.
  • Начальник отделения лечебно-трудового профилактория г. Черемхово Иркутской области, 1985-1992 г.
  • Врач-терапевт НУЗ "ДКБ" Поликлиника №2, 1992 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
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