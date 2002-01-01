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Фролова Марина Ивановна
6.0
0
Фролова Марина Ивановна
Терапевт
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, Факультет "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Интернатура по Терапии, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации по терапии 1992, 2002, 2007, 2012, 2018 годах.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, медсанчасть Восток-уголь г. Черемхово Иркутской области, 1980-1981 г.
Начальник отделения лечебно-трудового профилактория г. Черемхово Иркутской области, 1985-1992 г.
Врач-терапевт НУЗ "ДКБ" Поликлиника №2, 1992 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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