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  3. Фуртат Александр Сергеевич
Фуртат Александр Сергеевич
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Фуртат Александр Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Хирургия", 2008 г.
  • ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Эндоскопия", 2010 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Переподготовка "Онкология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • European Society for Medical Oncology (ESMO)
  • Российское общество эндоскопических хирургов
  • Российское общество хирургов
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Опыт работы
  • Санитар физиотерапевтического отделения Городской больницы №4 г. Комсомольска-на-Амуре, 1997г. - 2000г.
  • Лаборант кафедры общей врачебной, семейной медицины и поликлинической терапии ГБОУ ВПО ДВГМУ Федерального агентства здравоохранения по социальному развитию, 2007 г.
  • Ординатура ГБОУ ВПО ДВГМУ Федерального агентства здравоохранения по социальному развитию, 2006г. - 2008г.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
6 отзывов

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