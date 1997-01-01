Фуртат Александр Сергеевич
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Специализация - малоинвазивные методы лечения органов брюшной полости, заболеваний анального канала, современные методики лечения геморроя (HAL-RAR). Направление деятельности: общая хирургия, лапароcкопическая хирургия, колопроктология.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1400 р
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1000 р
Хирург
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
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