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  3. Галецкая Елена Вячеславовна
Галецкая Елена Вячеславовна
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Галецкая Елена Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВГМУ, врач по специальности «Лечебное дело».
  • ГОУ ВПО ДВГМУ, специальность «Дерматовенерология».
  • ГБОУ ВПО ВГМУ, профессиональная деятельность «Косметология».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Silk
б-р Амурский, 3
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

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