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Галецкая Елена Вячеславовна
6.0
0
Галецкая Елена Вячеславовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДВГМУ, врач по специальности «Лечебное дело».
ГОУ ВПО ДВГМУ, специальность «Дерматовенерология».
ГБОУ ВПО ВГМУ, профессиональная деятельность «Косметология».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Silk
б-р Амурский, 3
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов
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