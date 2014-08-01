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Галушко Наталья Александровна
6.3
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Галушко Наталья Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2014 г., по специальности «Лечебное дело».
  • Сертификат: 08.2014-08.2019 гг., по специальности «Общая врачебная практика».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв

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