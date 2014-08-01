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Галушко Наталья Александровна
6.3
1
Галушко Наталья Александровна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, 2014 г., по специальности «Лечебное дело».
Сертификат: 08.2014-08.2019 гг., по специальности «Общая врачебная практика».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
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